◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2024年9月22日京セラD）オリックス・西川が29打席ぶりの安打で、試合を振り出しに戻した。1点劣勢の7回2死二塁で、日本ハム・加藤貴の4球目を左前適時打とした。不振に苦しんできた背番号7の一振りに、京セラドームが沸いた。