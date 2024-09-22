（資料写真）２２日午前１０時１０分ごろ、相模原市緑区小渕の杉本建築作業場で、建物から出火していると近隣住民から１１９番通報があった。木造２階建ての作業場が全焼した。けが人はいなかった。津久井署によると、出火当時、無人だった。