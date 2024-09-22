第76回全日本合唱コンクール東北支部大会（全日本合唱連盟東北支部、宮城県合唱連盟、朝日新聞社主催）は最終日の22日、仙台市泉区の仙台銀行ホールイズミティ21で、大学職場一般部門があり、計29団体が出場した。【写真】代表に選ばれた各団体の演奏審査の結果、大学ユースの部は福島大混声合唱団、室内の部はこそり（福島）、混声同声の部は鶴岡土曜会混声合唱団（山形）、合唱団L'alba（福島）、合唱団「櫻（さくら）」（福