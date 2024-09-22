【女子１００メートル障害決勝】向かい風の中、優勝した江口（左）＝三ツ沢公園陸上競技場県高校新人陸上大会最終日は２２日、三ツ沢公園陸上競技場で男女１１種目の決勝などが行われ、女子１００メートル障害は江口美玲（東海大相模）が１４秒６１で頂点に立った。１６００メートルリレーは、女子は今夏の全国総体で優勝した相洋（新里耶知歩、工藤心、塩谷香菜、富田絢華）が３分４３秒８４で、男子も相洋（安川潤也、田島連