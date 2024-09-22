◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―３ヤクルト（２２日・横浜）ＤｅＮＡの桑原将志外野手が「６番・中堅」で先発出場。３打数２安打２打点の活躍でチームの逆転勝利に貢献した。１―２の３回２死二塁。左翼へ同点打を放つと、続く戸柱が適時二塁打で一塁から本塁へ激走。一度は際どい判定にアウトの判定が下された。しかし、三浦大輔監督がリクエストを要求すると、判定が覆り、勝ち越しに成功。４―３の７回１死三塁では犠