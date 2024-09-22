中国内外の専門家、アジア最長の洞窟「双河洞」で共同調査貴州省双河洞の内部。（資料写真、綏陽＝新華社配信）【新華社貴陽9月22日】中国貴州省遵義市綏陽（すいよう）県の双河洞風景区で20日、中国、フランス、ポルトガル、ベルギーなど国内外の洞窟科学調査の専門家が「アジア最長の洞窟」と称される双河洞の共同調査を始動した。中国内外の専門家、アジア最長の洞窟「双河洞」で共同調査貴州省21日、双河洞で開かれた洞