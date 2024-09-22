[9.22 J1第31節](サンガS)※19:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 94 ク・ソンユンDF 2 福田心之助DF 24 宮本優太DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 7 川崎颯太MF 10 福岡慎平MF 39 平戸太貴FW 9 マルコ・トゥーリオFW 14 原大智FW 99 ラファエル・エリアス控えGK 26 太田岳志DF 6 三竿雄斗DF 96 ルーカス・オリヴェイラMF 19 金子大毅MF 37 米本拓司FW 23 豊川雄太FW 77 ムリロ・コスタ監督チョウ・キジ