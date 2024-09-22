Microsoftはこのほど、「MSN Weather Presents: What's Up with Your Local Weather?」において、MSN天気予報（MSN Weather）の新機能として、住んでいる地域の異常気象の傾向を特定して通知する新しいシステムを導入したと発表した。「Climate Insights Engine」と呼ばれるこのシステムでは、過去の気象データと比較して現在の気象がどの程度異常であるのかを判断し、その異常が重大な場合には通知を行う。AIを統合した高精度な天
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