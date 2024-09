DIR EN GREYによるライブフィルム『DIR EN GREY LIVE FILM 残響の血脈 〜mode of Withering to death.〜』 の公開を記念し、9月22日(日)にメンバー5名(京・薫・Die・Toshiya・Shinya)と監督の濱崎幸一郎が登壇しての舞台挨拶が行われた。イベントのオフィシャルレポートをお届けする。◆舞台挨拶写真◆◆◆9月22日、東京・新宿ピカデリーにてDIR EN GREYのLIVE FILM、『残響の血脈 ~mode of Withering to deat