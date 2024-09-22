陸上の全日本実業団対抗選手権第２日は２２日、山口市の維新みらいふスタジアムで行われ、男子走り幅跳びは１１０メートル障害でパリ五輪代表の泉谷駿介（住友電工）が８メートル１４で３連覇を遂げた。１００メートル決勝の男子は宇野勝翔（オリコ）が１０秒０９（追い風１．４メートル）で優勝。パリ五輪代表の東田旺洋（関彰商事）は１０秒２１で３位、桐生祥秀（日本生命）は４位だった。女子は青野朱李（ＮＤソフト）が１