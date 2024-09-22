【iPhoneのプリインアプリ活用術】2024年9月にリリースされたiOS 18の目玉機能は、「Apple Intelligence」関連で間違いありませんが、残念ながら対応機種はまだ限定的。また、日本語提供も2025年内からの予定で、今すぐ試せるものではありません。一方、同バージョンでは、ホーム画面やコントロールセンターのカスタマイズができるようになっていたり、Apple純正の既存アプリに新機能が追加されていたり、とほかにも見どころはたく