IHGホテルズ＆リゾーツは、日本や欧州など100軒以上のホテルで期間限定スペシャルオファーを9月17日から10月4日まで開催する。ベストフレキシブル料金から最大23％が割引となる。対象ホテルでは最低15％、IHGワンリワーズ会員はさらに5％、アプリ予約では追加で10％の割引を受けることができる。宿泊期間は9月26日から2025年3月31日まで。3日前までの予約かつ事前決済、返金不可の料金となる。