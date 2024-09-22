◇セ・リーグDeNA6―3ヤクルト（2024年9月22日横浜）ヤクルトのドラフト3位左腕・石原勇輝投手（23）が22日のDeNA戦（横浜）で待望の1軍デビューを果たした。2点ビハインドの8回から4番手でマウンドに上がると、先頭・森のライナー性の平凡な飛球をサンタナが捕球できず。これが二塁打となり、不運な形でいきなり得点圏に走者を背負った。さらに、代打・柴田の犠打をオスナが捕球ミス。無死一、三塁とピンチが広がり、続