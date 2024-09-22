お笑い芸人の千原ジュニアが２２日、自身がＭＣを務めるＡＢＥＭＡＴＶ「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」に出演した。この日は自民党総裁選（２７日投開票）を特集。政治ジャーナリストの青山和弘氏、元衆院議員の宮沢博行氏、元衆院議員の宮崎謙介氏を招き、総裁選の行方を占った。現状では石破茂元幹事長、高市早苗経済安保相、小泉進次郎元環境相の三つどもえと見られている。３人の解説を聞いた千原は「私が年齢を重ねたか