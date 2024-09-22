4人家族でトイレットペーパーを1日1ロール使う場合があるというのは、多いように感じるかもしれません。果たしてこれは、使い過ぎなのでしょうか。今回は、トイレットペーパーの平均的な消費量について見ていきましょう。 トイレットペーパーの平均的な消費量 一般社団法人日本レストルーム工業会が行ったWEB調査によれば、温水洗浄便座の使用者と未使用者の間で、トイ