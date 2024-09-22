【モデルプレス＝2024/09/22】芸能事務所「アミューズ」法務部の公式X（旧Twitter）が、9月22日に更新された。5月にSNSで拡散された滝沢ガレソ氏の投稿について報告した。【写真】新垣結衣＆星野源、手繋ぎ2ショット◆アミューズ、滝沢ガレソ氏の謝罪受け声明発表アミューズは「2024年5月22日午後9時49分の滝沢ガレソ氏による投稿について、お知らせします」とし「本日、滝沢ガレソ氏が当該投稿を削除し、『ご迷惑をおかけした方々