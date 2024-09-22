後列左から稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾。前列左から平林太一選手、倉橋香衣選手 稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾が22日、都内で行われた『TOKYOパラスポーツFORWARD』に出席。パリ・パラリンピック出場のアスリートの活躍を称え感謝の思いを伝えるために「雨あがりのステップ」を披露した。かねてからパラスポーツを応援してきた３人。稲垣は「人間としての可能性のすごさを気づかせてくれている」と選手たちを称え