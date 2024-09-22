第79回関東合唱コンクール（全日本合唱連盟関東支部、朝日新聞社主催）は22日、中学校部門が横浜市中区の神奈川県民ホールで行われた。神奈川、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、山梨、静岡の9県から33団体が出場した。【写真】全国大会に進む各中学校の演奏審査の結果、混声合唱では群馬大付と横浜国大鎌倉、同声合唱では千葉県の国府台女子学院と八千代松陰、神奈川県の清泉女学院と横浜市立大綱が、10月27日にさいたま