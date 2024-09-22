22日午前、静岡県伊豆の国市にある体育館の駐車場で倒木があり、駐車中の車両8台が下敷きとなりました。警察によりますと、倒木があったのは伊豆の国市にある長岡体育館の臨時駐車場で、22日午前10時半ごろ、直径およそ70センチ高さおよそ25メートルの木が地上からおよそ2メートルの部分で折れたということです。この影響で駐車場に止められていた体育館利用者のものとみられる車両8台が下敷きになりました。中にはフロントガラス