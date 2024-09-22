イランにある鉱山で起きた爆発による死者は51人に上っています。爆発はメタンガスが原因との情報も伝えられています。イランの国営メディアなどによりますと、21日午後9時ごろ、東部タバスにある鉱山で爆発が起きたということです。死者は当初よりも増え、少なくとも51人に上り、20人が負傷しました。当時、鉱山では2つの区画におよそ70人の作業員が働いていて、爆発の原因についてはメタンガスによるものとの情報も伝えら