22日午前7時20分ごろ、北海道函館市志海苔町の国道278号で、同市瀬田来町の会社員、細田梨織菜さん（22）が運転する乗用車と、函館バスの路線バスが正面衝突し、細田さんは頭を強く打ち死亡した。函館中央署や消防によると、バスの乗員乗客21人のうち男性運転手を含む19人が軽傷を負った。乗客が3倍に増えた路線バス 発想の転換が奏功現場は片側1車線のゆるやかなカーブで、バスは函館市内の中心部方面に乗客を運んでいた。署