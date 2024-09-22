有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。9月15日（日）の放送は、アシスタントにタイムマシーン3号の山本浩司とぐりんぴーすの落合隆治を迎えてお送りしました。（左から）山本浩司、有吉弘行、落合隆治約1年前、有吉は鼻の通りを改善すべく鼻中