国際パラリンピック（ＩＰＣ）の親善大使を務める「新しい地図」の稲垣吾郎、草ナギ剛、香取慎吾が２２日、東京・千代田区のベルサール秋葉原で行われた「ＴＯＫＹＯパラスポーツＦＯＲＷＡＲＤ」に出席した。３人はパリパラ五輪をテレビで観戦したといい、「出来るだけ、友達を呼んでみんなで見た」と香取。「小田凱人選手の時だけ、１人で見た。緊張のあまり消しそうになった」とシングルスで金メダル、ダブルスで銀メダ