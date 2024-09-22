◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２２日・甲子園）巨人の吉川尚輝内野手が４回に左前打を放ち、連続出塁を２４試合に伸ばした。今季は開幕から全試合出場中。９月は７２打数２８安打、打率３割８分９厘（２１日まで）と絶好調。走攻守でチームを引っ張る“鉄人”。安打数ではキャリアハイの１４７と数字を積み上げている。