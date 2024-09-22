◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２２日・甲子園）阪神が天王山で先取点を挙げた。両軍無得点の３回２死一、三塁、中野が右前へはじき返した。初回、２回と続けてピンチを招くも先発・才木が無失点。一つでも落とせば連覇が絶望的な状況となる２連戦初戦で、先手を取った。