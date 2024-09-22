◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―３ヤクルト（２２日・横浜）ＤｅＮＡは接戦を制し、ヤクルトに逆転勝ちをした。両軍無得点の３回。先発した吉野が九州学院の１学年後輩である村上に先制２ランを被弾。しかし、直後の裏の攻撃。１死二塁でオースティンが適時二塁打を放つと、２死二塁で桑原が左前へ同点打を放ち同点とした。なお２死一塁で戸柱が右中間を破る二塁打を放つと、一走の桑原が全力疾走でホームに滑り込んだ