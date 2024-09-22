◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２２日・甲子園）巨人は先発の菅野智之投手が３回２死一、三塁から中野拓夢内野手に右前適時打を浴び、先取点を許した。初回は３者凡退で滑り出した菅野投手は、２回に１死から佐藤輝明内野手に中前打を許すも、続く前川右京外野手を一併打に仕留めていた。３回は１死から木浪聖也遊撃手に中前打、続く才木浩人投手の捕犠打で２死二塁、１番・近本光司外野手の左前打で、２死一、三塁の
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