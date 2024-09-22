◆フィギュアスケート▽東京選手権第２日（２２日、千葉・アイスパーク船橋）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位で、２２年北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（ノエビア）が、１２５・２６点、合計１９２・３３点で優勝した。ＳＰ２位で、昨季ＧＰファイナル出場の住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が、１２５・９７点、合計１８６・９１点で２位。ＳＰ４位の青木祐奈（ＭＦアカデミー）が１２７・６