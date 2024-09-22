記録的な大雨となった石川県では、これまでに1人が死亡、中学生を含む12人の行方や安否が分からなくなっています。警察によりますと、輪島市の塚田川の近くで住宅3棟が濁流にのみ込まれ、15歳の女子中学生を含む4人が今も安否不明になっています。輪島市門前町の「中屋トンネル」付近で起きた土砂崩れでは自衛隊や警察などにより作業員ら4人の捜索活動が行われました。一方、輪島市と同じく観測史上最大の雨を記録した珠洲市では…