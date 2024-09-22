2024年11月11日に1周年を迎える「miffy café tokyo」が、おかげ様の感謝の気持ちを込めて10月1日（火）から11月30日（土）までの期間限定イベント「Harvest festival & miffy café tokyo 1st Anniversary」を開催。期間限定メニューやオリジナルグッズが登場する。＞＞＞「miffy café tokyo」期間限定メニューやグッズを見る（写真10点）「miffy café tokyo」は、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体