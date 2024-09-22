「男子ゴルフ・パナソニック・オープン・最終日」（２２日、兵庫県有馬ロイヤルゴルフクラブ＝７１００ヤード、パー７２）２位から出た平田憲聖（２３）＝ＥＬＥＣＯＭ＝が７バーディー、ボギーなしの６５と伸ばし、通算２５アンダーで今季４勝目、通算６勝目を挙げた。地元関西でのツアーは初優勝。賞金ランク１位を独走する中で自身初めて１億円を突破した。首位スタートの清水大成が３打差の２位。阿久津未来也が４打差で３