大相撲秋場所千秋楽（２２日、東京・両国国技館）、関脇大の里（２４＝二所ノ関）の大関昇進が事実上決定した。日本相撲協会の審判部は、八角理事長（元横綱北勝海）に対して大の里の大関昇進を諮る臨時理事会の招集を要請し、受諾された。２５日に開かれる九州場所の番付編成会議と理事会を経て、正式に「新大関・大の里」が誕生する。この日の千秋楽、大の里は関脇阿炎（３０＝錣山）に引き落とされて黒星フィニッシュ。それ