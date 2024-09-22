EXILE TAKAHIRO（39）が22日、東京・千代田区の日本武道館でソロライブを行った。06年のこの日、武道館でEXILEの新ボーカルオーディション最終決戦が行われ、加入が決まった思い出の地だ。昨年、17年ぶりに同じステージに立って「やっとここまでたどり着けた。僕の原点です」と思いを語っていた。2年連続となった今年は、前日と2日間公演を実施。21日には「Dream」、この日は「Happiness」のタイトルを掲げて公演内容も一部を変更