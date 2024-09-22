石川県輪島、珠洲、能登、志賀の４市町の一部では２２日も固定電話や携帯電話が利用できないか、利用しづらくなる通信障害が続いた。総務省によると、２２日午後３時半時点で、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイルの携帯大手４社の基地局で停止したのは計２８０局に上り、前日から大きく増えた。携帯各社によると、通信障害は大雨による停電や通信回線の断線が原因で、一部地域では警察や消防への緊急通報も利