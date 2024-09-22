「井上拓真選手と那須川天心選手はやらないし、そういうマッチメイクにはならないと思うんですよ。中谷潤人選手と井上拓真選手が当たると思うんです」ボクシング元世界2階級制覇王者の亀田大毅氏が９月19日、自身のYouTubeチャンネル〈亀田大毅〉で、来年の世界バンタム級の対戦予想を行った。世界バンタム級は中谷潤人がWBC、井上拓真がWBA、武居由樹がWBO、西田凌佑がIBFのベルトを有している。中谷と井上の日本人対決を有力