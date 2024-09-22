サンフロンティア不動産（8934、東証プライム）。都心5区（千代田・中央・港・新宿・渋谷）のビル改修・再生を主軸事業としている。【こちらも】分譲マンション「曲がり角」論の中で気を吐くグローバル社、ホテル事業回復という材料も中核事業の堅調さは、収益動向に顕著。2021年3月期こそ「52.3%の営業減益、42円配据え置き」となったが以降は「53.3%増益/44円配、22.9%増益/48円配、18.1%増益/58円配」、そして今3月期も「25