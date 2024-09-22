ブルボンは、主要な栄養素をバランスよく配合したバータイプ商品「MITASEキャラメル味」を2024年10月1日(火)より発売します。 ブルボン「MITASEキャラメル味」  商品名：MITASEキャラメル味内容量：40g発売日：2024年10月1日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限