宝塚歌劇の星組トップ娘役・舞空瞳のサヨナラ公演「記憶にございません！―トップ・シークレット―」「ＴｉａｒａＡｚｕｌ―Ｄｅｓｔｉｎｏ―（ティアラ・アスールディスティーノ）」が２２日、兵庫・宝塚大劇場での千秋楽を迎えた。２０１６年の首席入団から８年半。花組から２０１９年４月に星組へ組替えされ、同１０月に礼真琴とトップコンビに就任した。東京宝塚劇場（１０月１９日〜１２月１日）の大千秋楽をもっ