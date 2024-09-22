アニメソングのイベント会場で32歳の男性が切りつけられました。【映像】事件現場付近の様子警察などによりますと、午後1時20分ごろ、長野県佐久市の公園で行われていたアニメソングのイベント会場で、32歳の男性が男に胸のあたりを刃物で刺され病院に搬送されました。搬送時に意識はあったものの、重傷だということです。警察は、神奈川県相模原市の吉田司容疑者（38）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。2人の関係性は