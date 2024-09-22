全世界で大流行中の「16タイプ診断（MBTI）」。MBTIとは、93問の質問に答えることで16タイプにわけ、性格や特徴、相手と自分の相性を知ることができものなんです！今回は世界的に大人気のK-POPアイドル「BTS」のMBTIをご紹介します。BTSとは？この投稿をInstagramで見るBTS official(@bts.bighitofficial)がシェアした投稿BTSとは、BIGHIT MUSIC（元：Big Hit Entertainment）に所属している韓国の7人組アイドルグループです。世界