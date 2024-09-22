「オリックス−日本ハム」＜9月22日京セラD大阪25回戦＞試合開始 18：00先攻：日本ハム後攻：オリックス◆ オリックス・バファローズ（中）廣岡（三）西野（一）太田（指）森（右）杉本（左）西川（遊）紅林（二）山足（捕）若月P.宮城◆ 北海道日本ハムファイターズ（中）矢澤（左）水谷（三）清宮（指）レイエス（右）万波（捕）郡司（二）上川畑（一）マルティネス（遊）水野P.加藤貴