SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¥í¥´¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÁÒ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¡ÖSUPER EIGHT¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥í¥´¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö#¿·¤·¤¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁü¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¡¢Å´¥¯¥º¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤ó¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢22Æü17»þ¸½ºß¡¢X¤Î¸ø¼°¥Þ¡¼¥¯¤â¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î