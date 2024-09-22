宝塚歌劇団の星組トップ娘役、舞空瞳が22日夕、兵庫・宝塚大劇場での退団公演「政界コメディ『記憶にございません！』」「カルナバル・ファンタジア『Tiara Azul−Destino−（ティアラ・アスールディスティーノ）』」千秋楽を迎え、本拠地に別れを告げた。本編終了後のサヨナラショーは、「ロミオとジュリエット」の「いつかUN JOUR」で幕開け。ピンクのドレスで単身、大階段に立ち、ソロで歌唱。続いて、星組トップ礼真琴が入