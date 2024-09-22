大相撲秋場所千秋楽の２２日、西関脇大の里（２４）＝本名中村泰輝、石川県出身、二所ノ関部屋＝の大関昇進が事実上、決まった。日本相撲協会審判部が昇進を諮る臨時理事会の開催を八角理事長（元横綱北勝海）に要請し、理事長もこれを了承。２５日の九州場所（１１月１０日初日）番付編成会議と理事会を経て、正式に昇進が決定する。新小結だった５月の夏場所で１２勝を挙げ、初土俵から史上最速の７場所目で初優勝。新関脇