◇セ・リーグ巨人―阪神（2024年9月22日甲子園）4年ぶりVへ向けてマジック6点灯中の巨人は22日、敵地・甲子園で2ゲーム差の2位・阪神と直接対決2連戦の初戦を戦う。午後6時の試合開始予定に先立って先発出場メンバーが発表され、長野久義外野手（39）が「5番・左翼」に入った。長野の先発出場は8月13日の阪神戦（東京D）以来40日ぶりで、クリーンアップに入るのは5月26日の阪神戦（甲子園）以来119日ぶり、今季4度目。