歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛が２２日付でインスタグラムを更新。家族で過ごした夏の思い出を明かした。「夏休みの最後に」「日光江戸村へ」「＃ｆａｍｉｌｙｔｒｉｐ」と記し、勘九郎ら家族で日光へ旅行した様子を複数枚投稿。「＃ｓｉｓｔｅｒｓ」と続けたように、同じく女優で前田愛の妹である前田亜季とのツーショットも公開。白いワンピース姿の愛の頭上に亜季がピースサインをしながら笑顔で写り込んで