◇セ・リーグDeNA・東―ヤクルト・小川（横浜）中日・松木平―広島・森（バンテリンドームナゴヤ）阪神・高橋―巨人・グリフィン（甲子園）◇パ・リーグ西武・武内―日本ハム・山崎（ベルーナドーム）ロッテ・唐川―楽天・岸（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・才木―ソフトバンク・石川（京セラドーム大阪）