[9.22 J2第32節](栃木グ)※19:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 27 丹野研太DF 5 大谷尚輝DF 23 福島隼斗DF 33 ラファエルMF 10 森俊貴MF 15 奥田晃也MF 16 玄理吾MF 19 大島康樹MF 22 青島太一MF 42 南野遥海FW 32 宮崎鴻控えGK 1 川田修平DF 40 高嶋修也MF 4 佐藤祥MF 6 大森渚生FW 29 矢野貴章FW 38 小堀空FW 45 山本桜大監督小林伸二[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 泉森涼太DF 5 井林章DF 6 渡邉英祐DF