[9.22 J1第31節](デンカS)※18:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 1 小島亨介DF 5 舞行龍ジェームズDF 25 藤原奏哉DF 35 千葉和彦DF 42 橋本健人MF 7 谷口海斗MF 8 宮本英治MF 20 島田譲MF 27 長倉幹樹MF 33 高木善朗FW 99 小野裕二控えGK 21 阿部航斗DF 3 トーマス・デンMF 14 長谷川元希MF 19 星雄次MF 30 奥村仁FW 9 鈴木孝司FW 11 太田修介監督松橋力蔵[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF