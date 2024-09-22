◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２２日・京セラドーム大阪）【日本ハム】１（中）矢沢、２（左）水谷、３（三）清宮、４（指）レイエス、５（右）万波、６（捕）郡司、７（二）上川畑、８（一）マルティネス、９（遊）水野、▽投＝加藤貴【オリックス】１（中）広岡、２（三）西野、３（一）太田、４（指）森、５（右）杉本、６（左）西川、７（遊）紅林、８（二）山足、９（捕）若月、▽投＝宮城